Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti

Yenidoğan davasının 2 numaralı sanığı cezaevinde intihar etti
İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış

İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
ABD'de ambulans uçak düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Uçak, AVM yakınına düştü: Çok sayıda can kaybı var
Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

Uşak'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Uşak'ta Otomobil Kazası: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunan bir sürücü bulunuyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

M.U. (64) yönetimindeki 35 HUS 62 plakalı otomobil, Dereköy köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.P. (66) idaresindeki 64 EA 806 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.P. ile diğer otomobildeki H.U. (63), E.B. (56), F.Ç. (52) ve A.E. (59), ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
img

Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
img

Cimbom, yıldız ismin transferini bitirdi
img

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte vahşetin perde arkası! 17 yaşındaki genç, ailesini 'büyük' aşkı için katletmiş

17 yaşındaki genç, ailesini "büyük" aşkı için katletmiş
Narin Güran cinayeti: Tutuklu anne ve abinin cezaevleri değişti

Yüksel Güran ve Enes Güran için yeni karar!
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Allan Saint-Maximin bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek

Bir daha Fenerbahçe forması giyemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki

Erdoğan, Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana çok kızdı
Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Türkiye'nin yanı başına gemi dolusu silah yığdılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.