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Uşak'ta Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 7 Kişi Yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir bebek ile çocuğun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.