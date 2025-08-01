Uşak'ta Orman Yangınından Etkilenen Bölgeler Yeniden Yeşillendiriliyor

Uşak'ta Orman Yangınından Etkilenen Bölgeler Yeniden Yeşillendiriliyor
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Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınının ardından yeşillendirme çalışmaları başladı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından teknik personelle projelendirme ve yol yapım faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangından etkilenen bölgelerin yeniden yeşertilmesi için çalışma başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sivaslı ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemlerinin tamamlanmasıyla yeşillendirme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'nün teknik personelinin katılımıyla tespit ve projelendirmelerin yapıldığı aktarıldığı açıklamada, çalışmada son teknolojilerin kullanıldığı, eş zamanlı olarak yol yapımı ve hasar tespitinin de yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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