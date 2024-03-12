Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Uşak'ta park halindeki tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Zeybek'in cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta, park halindeki tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Sivaslı- Uşak kara yolunda ilerleyen Mehmet Zeybek (49) yönetimindeki plakasız motosiklet, Yapağılar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Zeybek'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tırın sürücüsü yabancı uyruklu R.R. (64) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.