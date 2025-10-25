Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Uşak'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay, Dikilitaş Mahallesi kavşağında gerçekleşti.
H.S'nın (42) kullandığı 64 ADZ 298 plakalı otomobil, Dikilitaş Mahallesi kavşağında Y.T. (19) yönetimindeki 64 AEY 806 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel