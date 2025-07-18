Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi de yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen Alaatdin Aksoy (22) yönetimindeki 03 AIB 126 plakalı motosiklet, Halıyazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki U.K. (26) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan U.K. ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksoy'un cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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