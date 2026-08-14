Haberler

Eşme'deki yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayalı köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle meşelik alana sıçrayan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayalı köyü yakınlarında makilik alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın meşelik alana sıçramıştı.

Yangına 5 helikopter, 11 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve çok sayıda ekiple müdahale edilmişti.

Kaynak: AA
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı

24 günde 9 kilo verdi! Ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
AK Parti'ye geçeceği söylenen Ümit Dikbayır'dan sürpriz karar

AK Parti'ye geçeceği söylenen milletvekilinden sürpriz karar
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kocasının yaptığı rezilliği ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi

Kocasının rezilliğini ağlayarak anlatıp Sedat Peker'den yardım istedi
Tarık Mengüç'ten üzen haber! Gözler patolojiden gelecek sonuçta

Tarık'ın hayranları şokta!

Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı

Antrenman saatini duyunca verdiği cevap olay oldu