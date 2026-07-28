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Uşak'ta Meşelik Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Uşak'ta Meşelik Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köseler köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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