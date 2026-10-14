Uşak'ta kundak iddiasıyla çıkan ev yangını söndürüldü, Z.S kızından şikayetçi oldu

Uşak'ta kundak iddiasıyla çıkan ev yangını söndürüldü, Z.S kızından şikayetçi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Işık Mahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta Z.S'ye ait tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alışverişte olduğu öğrenilen Z.S, evini kundakladığı iddiasıyla kızı G.O'dan şikayetçi olurken polis G.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Uşak'ta kundaklandığı iddia edilen tek katlı evdeki yangın söndürüldü.
Işık Mahahallesi Birinci Taşkın Sokak'ta Z.S'ye (57) ait tek katlı evde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede tüm evi saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın sırasında alışverişte olduğu öğrenilen Z.S, evini kundakladığı iddiasıyla kızı G.O'dan (26) şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince, G.O'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA