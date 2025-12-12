Haberler

Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü; kaza kamerada

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

UŞAK'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Mehmet Karaman (80), Ramazan Dulay (83) ve eşi Ayşe Dulay (75) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eşme- Uşak kara yolu Ahmetler köyü yakınlarında meydana geldi. Eşme'den Uşak istikametine giden B.S.F.'in kullandığı 64 EP 907 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişiden Mehmet Karaman, Ramazan Dulay ve eşi Ayşe Dulay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3 kişi etrafa savruldu. Yanlarındaki 1 kadın, şans eseri kurtuldu. Mehmet Karaman ile Ayşe Dulay olay yerinde; Ramazan Dulay ise kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.S.F. gözaltına alınırken, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
