Haberler

Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü

Uşak'ta köprüde devrilen tırdan nehir yatağına düşen sürücü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta köprüde devrilen tırdan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Uşak'ta köprüde devrilen tırdan Gediz Nehri yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

İsmail Çınar (48) yönetimindeki 78 AAN 462 plakalı tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz 2 Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Bu sırada sürücü, çift yönlü köprünün arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne operasyonla başladı! Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devleriyle anılan Lukaku, Türkiye'ye geldi

Romelu Lukaku, Türkiye'de
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle

Transfer yapamayan Galatasaray'a bir korkutan haber de Osimhen'den
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Güne zam haberi ile başladık! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın: Bugün hava nasıl olacak?
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu

Dün geceye damga vuran kare!
Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?

Dünyanın merak ettiği soru Netanyahu'ya canlı yayında yöneltildi