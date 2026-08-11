Uşak'taki otobüs kazasında muavin hayatını kaybetti
Uşak'ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan muavin Ali İhsan Polat (43), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, otobüs sürücüsü H.A. tutuklandı.
Uşak'ta dün yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan muavin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan muavin Ali İhsan Polat (43), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan 7 kişi ise hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
H.A. (49) yönetimindeki 38 EP 467 plakalı yolcu otobüsü, dün Uşak-İzmir kara yolunun Ürünköy mevkisinde M.D. (45) idaresindeki 80 AAC 821 plakalı kamyona arkadan çarpmış, kazada muavin Ali İhsan Polat ile 7 yolcu yaralanmıştı.