Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak-Gediz kara yolunda kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen E.K. (24) yönetimindeki 64 AL 222 plakalı otomobil, tekstil organize sanayi bölgesi önünde S.Y. (66) idaresindeki 15 AZ 988 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık