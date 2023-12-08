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Uşak'ta Kaçak İçki Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

8 Aralık 2023 15:12 Son Güncelleme: 15:14 Abone Ol

Uşak'ta yapılan operasyonda kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.