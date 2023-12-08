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Uşak'ta Kaçak İçki Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Uşak'ta yapılan operasyonda kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Uşak'ta kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 23 şişe kaçak içki, 17 kaçak elektronik sigara likidi ve 338 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Aramaların ardından gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü emniyette, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uşak Güvenlik Adliye Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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