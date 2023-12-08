Uşak'ta Kaçak İçki Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Uşak'ta yapılan operasyonda kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah, kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Uşak'ta kaçak içki satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 4 adrese düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 23 şişe kaçak içki, 17 kaçak elektronik sigara likidi ve 338 cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Aramaların ardından gözaltına alınan 6 şüphelinden 4'ü emniyette, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.