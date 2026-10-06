Uşak'ta jandarma eylül ayında 25 hükümlüyü yakalayıp cezaevine gönderdi

Uşak'ta jandarma eylül ayında 25 hükümlüyü yakalayıp cezaevine gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eylül ayındaki çalışmasıyla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri yakalamak için eylül ayında çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA