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Uşak'ta jandarma, ekim ayında aranan 44 hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti

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Uşak'ta jandarma ekiplerinin ekim ayında aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Uşak'ta jandarma ekipleri aranan 44 hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar ekim ayında da devam etti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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