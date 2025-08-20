Uşak'ta Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Uşak'ta 5 köyde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, şüpheli M.N. (28) tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi Dikilitaş Mahallesi'nde yakaladı.

Uşak'ta 5 köyde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, kent merkezine bağlı 5 köyde farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler bu kapsamda şüphelinin M.N. (28) olduğunu tespit etti.

Dikilitaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu belirlenen şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
