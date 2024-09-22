Uşak'ta Gölette Boğulma Olayı
Uşak'ın Eşme ilçesinde, yüzmek için girdiği gölette boğulan 40 yaşındaki Ahmet Toplu'nun cenazesi sudan çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde, gölete giren kişi boğuldu.
Elvanlar Mahallesi yakınlarındaki Takmak Göleti'ne yüzmek için giren Ahmet Toplu'nun (40) gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine polis, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıçlar sevk edildi.
Dalgıçların çalışması sonucu Toplu'nun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Toplu'nun cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.