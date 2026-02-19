Haberler

Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı fabrikada elyaf ayrıştıran makineye sıkışan 38 yaşındaki işçi Arif Gökkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Uşak'ta çalıştığı fabrikada makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünleri üretimi yapan bir fabrikada çalışan Arif Gökkaya (38) elyaf ayrıştıran makineye sıkıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökkaya'nın cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Vedat Muriqi destan yazıyor

Tek başına destan yazıyor!
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı