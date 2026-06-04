Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı

Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düşen tekniker yaralandı.

Bir firmada emisyon ölçüm teknikeri olarak çalışan D.E. (28) merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarındaki bir tekstil fabrikasına ölçüm yapmak için gitti.

D.E, çalışmak için çıktığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.