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Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı

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Uşak'ta bir tekstil fabrikasında emisyon ölçümü yapmak için çatıya çıkan tekniker D.E., çatının kırılması sonucu zemine düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düşen tekniker yaralandı.

Bir firmada emisyon ölçüm teknikeri olarak çalışan D.E. (28) merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarındaki bir tekstil fabrikasına ölçüm yapmak için gitti.

D.E, çalışmak için çıktığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
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