Uşak'ta dut toplamak için çıktığı çatıdan düşen kişi öldü

Uşak'ta dut toplamak için çıktığı iki katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Avcı Sokak'taki iki katlı binanın çatısından bir kişinin zemine düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çatıdan düşen Ahmet Çalkan'ın (57) hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Çalkan'ın binanın arka bahçesindeki ağaçtan dut toplamak için çatıya çıktığı, buradan da zemine düştüğü tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çalkan'ın cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.