Uşak'ta Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
A.C. (52) yönetimindeki 42 AZG 47 plakalı tır, Kızılcasöğüt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.