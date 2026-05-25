Uşak'ta dere yatağında mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

Uşak'ta Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda dere yatağında mahsur kalan iki kardeş, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ö.F.Ö. (32) ve kardeşi M.B.Ö. (31) merkeze bağlı Yenişehir köyü yakınlarındaki Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'na gitti.

Vadiden akan İmren Deresi'nin karşısına geçen iki kardeş, bir süre yürüyüş yaptı.

Derenin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çıkış güzergahına geçemeyen iki kardeş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince kurtarılan iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
