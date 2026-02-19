Haberler

Uşak'ta hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta, deposundaki 300 kilogram çörek otunun çalındığını ihbar eden S.A.'nın şikayeti üzerine jandarma ekipleri Z.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Uşak'ta bir depodan çörek otu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Yoncalı köyünde yaşayan S.A. (51) deposundaki yaklaşık 300 kilogram çörek otunun çalındığı ihbarında bulundu.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri şüphelinin Z.G. (52) olduğunu tespit etti.

Z.G. kent merkezindeki evinde gözaltına alındı.

Evde bulunan çörek otları sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok