Uşak'ta Cipin Ağaca Çarpması Sonucu 2 Yaralı
Uşak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün cipinin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. (36) idaresindeki 34 KGS 984 plakalı otomobil, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki O.K. (45), ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel