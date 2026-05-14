Uşak'ta tarlada erkek cesedi bulunmasıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Uşak'ta, tarlada cesedi bulunan Gürsel Arı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Arı'nın olayın yaşandığı bölgeye N.K. (42) adlı bir kadınla gittiği belirlendi.

Bıçaklanarak yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı tespit edilen N.K, olayın yaşandığı bölgeye Arı ile birlikte gittiklerini ve tanımadıkları bir kişinin yanlarına gelerek Arı'yı bıçakladığını ileri sürdü.

Aynı kişinin kendisini de bıçakladığını öne süren N.K, dolmuşa binerek bir arkadaşının yanına gittiğini, daha sonra da hastaneye gittiklerini anlattı.

Bu doğrultuda ekiplerce olayın yaşandığı bölgenin yakınlarındaki ev ve iş yeri kameralarından yaklaşık 300 saatlik görüntü alındı.

İncelenen görüntülerde, olayın yaşandığı bölgedeki ağaçlık alandan kaçarak uzaklaştığı belirlenen bir şüpheli tespit edildi.

R.K. (20) olduğu belirlenen şüpheli Aybey Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Cinayeti işlediğini itiraf eden R.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan N.K'nin de hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kemalöz Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada 11 Mayıs'ta Gürsel Arı'nın (63) cesedi bulunmuş, yapılan incelemede maktulün boğaz kısmında kesi olduğu belirlenmişti.