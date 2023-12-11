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Uşak'ta bıçakla yaralanan bakkal hayatını kaybetti

11 Aralık 2023 15:08 Güncelleme: 15:10 Abone Ol

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir bakkal iş yerinde bıçakla yaralanmış halde bulundu ve hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.