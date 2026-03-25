Uşak'ta Balıkesirspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı

Güncelleme:
Uşak'ta, Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor taraftarlarını taşıyan otobüse yönelik taşlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Oktaş Uşakspor, Bir Eylül Stadyumu'nda Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmayı izleyen konuk takım taraftarlarını taşıyan otobüs, Uşak-İzmir kara yolu 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında taşlı saldırıya uğradı.

Taşların isabet etmesi sonucu otobüsün kapısı ve camı kırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince otobüse taş attığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Olayın ardından yola devam eden otobüse bir süre polis ekipleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
