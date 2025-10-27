Uşak'ta Aile İçinde Bıçaklı Kavga: Şüpheli Gözaltına Alındı

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.