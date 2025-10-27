Haberler

Aile tartışmasında kan aktı! Babası ve babaannesini bıçakladı

Güncelleme:
Uşak'ta yaşanan tartışmada bir kişi, babası ve babaannesini bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde olay anında alkollü olduğunu ve olanları hatırlamadığını belirtti.

Uşak'ta birlikte yaşadığı babası ve babaannesi ile komşusunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta aile arasındaki tartışmada kan aktı. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evde H.Ö. (31) ile babası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

BABASI VE BABAANNESİNİ BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda H.Ö, babası ile babaannesi R.Ö'yü bıçakladı. Şüpheli, daha sonra sesleri duyarak eve gelen komşuları Z.B'yi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan H.Ö'nün ifadesinde alkollü olduğunu ve olaya dair herhangi bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
