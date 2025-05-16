Uşak'ta Ahır Yangını: 54 Kuzu Telef Oldu

Uşak'ta Ahır Yangını: 54 Kuzu Telef Oldu
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde çıkan yangında bir ahırda bulunan 54 kuzu telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde ahırda çıkan yangında 54 kuzu telef oldu.

Avgan köyünde Mehmet Bayar'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sardı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, ahırdaki 54 kuzu telef oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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