Uşak'ta zincirleme kaza: 4 ölü, 34 yaralı

UŞAK'ta yolcu otobüsü ve TIR'ın da aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm'e ait yolcu otobüsü ile 6 araca çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı ilk belirlemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı belirlendi. Ölen 4 kişinin aynı aileden anne-baba ve biri 1 ve diğeri 6 yaşlarında çocukları olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü ise çevredeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun bir trafik akışı bir süre durdu. İtfaiye ve polislerin çalışması ile ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Uşak Valisi Serdar Kartal da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve Başhekim Mesut Saka'dan bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

