Haberler

Uşak'ta 66 bin 200 bandrolsüz makaron ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 66 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Uşak'ta kaçakçılık operasyonunda 66 bin 200 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Elmalıdere Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.

Aramalarda 26 bin 600'ü tütünle doldurulmuş olmak üzere 66 bin 200 bandrolsüz makaron, 10 kilogram kıyılmış kaçak tütün ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda M.Y. ve A.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto

İkinci celse de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"