Uşak'ta hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Uşak'ta sürücü belgesi olmayan 17 yaşındaki H.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, 4 yaşındaki Alp Arslan'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastanede kurtarılamadı, sürücü gözaltına alındı.
H.Y. (17) yönetimindeki 64 AET 610 plakalı hafif ticari araç, Elmalıdere Mahallesi İkinci Eren Sokak'ta Alp Arslan'a (4) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Arslan, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü belgesi olmayan H.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık