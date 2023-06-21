Uşak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı

UŞAK - Uşak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkan kamyonetin duvara çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak - Ankara karayolu Selçuklu Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Z.S. kontrolündeki 64 KK 897 plakalı minibüs, önce N.D. idaresindeki 64 AZ 907 kamyonete, sonrasında ise L.G. idaresindeki 64 NL 823 plakalı otomobile çarptı. Çarpma etkisiyle otomobil yola savrulurken kamyonet ise köprülü kavşağın duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü N.D. ağır yaralanırken araçlardaki E.D. ve İ.G. kentteki çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafiğe kapanan köprülü kavşak yeniden açıldı.