Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyet suçundan 65,5 yıl hapis cezası

Güncelleme:
Abone Ol

Uşak'ta birlikte yaşadığı kadının 2 yaşındaki oğluna eziyet edip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Yaşar Ercan, istinafın bozma kararı sonrası yeniden yargılandı ve toplamda 65,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

UŞAK'ta birlikte yaşadığı C.T. adlı kadının 2 yaşındaki oğlu P.T.'ye eziyet edip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ceza alan Yaşar Ercan (35), istinafın bozma kararı sonrası yeniden yargılandı. Tutuklu sanık Ercan, 3 farklı suçtan toplamda 65,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İzmir'de yaşayan C.T., sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan ile tanıştı. Oğlu P.T.'yi yanına alan C.T., 8 Mart 2021'de çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söyleyen Ercan'ın Uşak'taki evine yerleşerek, birlikte yaşamaya başladı. 1 ay sonra C.T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darbedilip, cinsel istismara uğradığını öğrenen C.T., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ercan, tutuklandı. Yaşar Ercan hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İddianamede, C.T. hakkında da suçu bildirmemekten 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen haziran ayında görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Yaşar Ercan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 36 yıl, 'eziyet' suçundan ise 5,5 yıl hapis cezası verdi. C.T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı.

İLK KARAR BOZULDU

Tarafların itirazları üzerine dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Ercan'a 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından verilen suçların belirlenmesi için rapor alınması gerektiğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Bozma kararının ardından sanık, 28 Kasım'da Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ercan'ın yanı sıra C.T. ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Anne C.T. ise sanıktan şikayetini yineledi. Savunmaların ardından karar açıklandı.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA

Yaşar Ercan, 'bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçu cebir ve tehdit ile işlediği gerekçesiyle ceza, 40,5 yıla çevrildi. Sanığın eylemlerini farklı tarihlerde zincirleme bir şekilde gerçekleştirdiğine karar veren heyet, cezayı 54 yıl hapse çıkardı. Sanığa 'eziyet' suçundan da 5,5 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl hapse çarptırdı, suçun mağdur çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla çıkarıldı. Ercan toplamda 3 farklı suçtan 65,5 yıl hapis cezası aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Uşak Mahkeme Ceza Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (14 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! 14 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Şırnak'ta Kuran-ı Kerim yırtan kim, adı ne? 14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title