2 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

UŞAK Uşak'ta 2 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Uşak Cumhuriyet Mahallesi Şehit Vehbi Demir Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten 2 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bütün çatıyı saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken yangında ölü veya yaralanma olmazken yangın maddi hasara neden oldu. Yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.