Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 17 bin bandrolsüz makaron, 15 kilo kaçak tütün ve 4 sigara sarma makinesi ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uşak'ta bir evde 17 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekiplerince, kent merkezinde bir eve baskın düzenlendi.

Yapılan aramada 17 bin bandrolsüz makaron, 15 kilo kıyılmış kaçak tütün ve 4 sigara sarma makinesi geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
