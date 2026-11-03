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Uşak'ta 15-31 Ekim'de uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

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Uşak Valiliği, 15-31 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 13 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 1987 yeşil reçeteye tabi hap, 26 bin 935 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Uşak'ta 15-31 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki operasyonlarda 1987 yeşil reçeteye tabi hap, 280 gram yeşil reçeteye tabi hap tozu, 26 bin 935 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 56 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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