Uşak'ta 15-31 Ekim'de uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı tutuklandı

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Uşak'ta 15-31 Ekim'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki operasyonlarda 1987 yeşil reçeteye tabi hap, 280 gram yeşil reçeteye tabi hap tozu, 26 bin 935 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 56 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA