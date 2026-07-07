Uşak İl Genel Meclisi Toplantısı Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı

Uşak İl Genel Meclisi Toplantısı Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı.

İl Genel Meclisi Olağan Toplantısı, Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştirildiği, "garnizon kenti" olarak da adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı, antik kentin uç kısmındaki dönemin kararlarının alındığı alanda yapıldı.

Toplantı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, Blaundos Antik Kenti'nin Uşak'ın en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

İl Genel Meclisi olarak antik kentte yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirten Yurtsever, "Şu anda içinde bulunduğumuz bu yapı, Roma Dönemi'nde 'Bouleteryon' olarak adlandırılan o dönemin kent meclisinin toplanıp kentle ilgili hayati kararları aldığı yerdir. Bugün bu toplantıyı burada yapma amacımız, Blaundos'un ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına güçlü bir katkı sağlamak hem de bu toprakların yönetim kültürünün ne kadar eskiye dayandığını anlatmaktır." dedi.

Meclis olarak tarihi bir alanda toplanmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Yurtsever, "Kentimizle ilgili kararlar almak üzere burada bir aradayız. 2 bin yıl önce bu taşların üzerinde bu şehrin kaderini belirleyen meclis üyelerinden sonra Uşak İl Genel Meclisi olarak aynı sorumlulukla buradayız. Bu tarihi adımla, geçmişle gelecek arasında kopmaz bir köprü kurduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Yurtsever'in konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesiyle toplantı sona erdi.