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Uşak'a nisan ayında kar yağdı

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Uşak'a nisan ayında kar yağdı Uşak'ta nisan ayının başında gecenin ilk saatlerinde kar yağışı başladı.

Uşak'a nisan ayında kar yağdı

UŞAK - Uşak'ta nisan ayının başında gecenin ilk saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı 2 saattir devam ederken kentte herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Uşak'ta nisan ayının başında beklenmedik kar yağdı. Kent merkezinde gece saatlerinde yağan kar ilçe ve yüksek kesimlerde ise etkili oldu. Yağışlardan kaynaklı yol kapanmasının olmadığı öğrenilirken kentin dört bir yanında devam eden kar yağışı için ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Güncel

Uşak Güncel Haberler

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