Uruguay'da "Criolla" Haftası
AA - Carlos Lebrato - Güncel
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Festival alanı Geleneksel yemeklerin pişirilmesi Hediyelik eşya stantları Rodeo yarışları İzleyiciler Uruguay Criolla Haftası etkinliklerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.
Festival alanı
Geleneksel yemeklerin pişirilmesi
Hediyelik eşya stantları
Rodeo yarışları
İzleyiciler Uruguay Criolla Haftası etkinliklerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında el yapımı yerel ürünler satışa sunulup "Asado" adı verilen Uruguay geleneksel yemekleri hazırlandı. Ayrıca, "Gaucho" olarak bilinen Güney Amerikalı kovboylar rodeo yarışlarında hünerlerini sergiledi.