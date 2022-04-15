Uruguay'da "Criolla" Haftası - Haberler

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Uruguay'da "Criolla" Haftası

AA - Carlos Lebrato - Güncel
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Festival alanı Geleneksel yemeklerin pişirilmesi Hediyelik eşya stantları Rodeo yarışları İzleyiciler Uruguay Criolla Haftası etkinliklerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Festival alanı

Geleneksel yemeklerin pişirilmesi

Hediyelik eşya stantları

Rodeo yarışları

İzleyiciler Uruguay Criolla Haftası etkinliklerine katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında el yapımı yerel ürünler satışa sunulup "Asado" adı verilen Uruguay geleneksel yemekleri hazırlandı. Ayrıca, "Gaucho" olarak bilinen Güney Amerikalı kovboylar rodeo yarışlarında hünerlerini sergiledi.

Uruguay'da Criolla Haftası

Uruguay'da Criolla Haftası

Uruguay'da Criolla Haftası

AA / Carlos Lebrato - Güncel

Festival, Uruguay, Güncel, Haberler

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