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Uruguay, Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getiriyor

Uruguay, Çin Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getiriyor
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Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin, umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulanacağını duyurdu. Açıklama, Montevideo'daki Çin Büyükelçiliği'nde yapıldı.

MONTEVİDEO, 5 Haziran (Xinhua) -- Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin, ülkesinin umuma mahsus pasaport sahibi Çin vatandaşlarına vize muafiyeti politikası uygulayacağını duyurdu.

Lubetkin, bu açıklamayı perşembe günü Montevideo'daki Çin Büyükelçiliği'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptı.

Kaynak: Xinhua
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