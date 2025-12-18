Haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "Yahudi kültürünün, Avrupa kültürü olduğunu" savundu

Güncelleme:
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yahudi Derneği tarafından düzenlenen Hanuka Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada Yahudi tarihinin Avrupa tarihi ile bütünleştiğini vurguladı. Antisemitizmle mücadelenin önemine dikkat çeken von der Leyen, çevrim içi platformlarda güvenilir bildirimcilerle çalıştıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yahudi tarihi ve kültürünün, Avrupa tarihi ve kültürü olduğunu" iddia etti.

Ursula von der Leyen, Brüksel'de Avrupa Yahudi Derneği (EJA) tarafından düzenlenen Hanuka (Işık) Bayramı etkinliğinde konuştu.

Sözlerine Avustralya'daki saldırıda hayatını kaybedenleri anarak başlayan von der Leyen, "Özellikle Avrupa'da, antisemitizm zehrine yer olmamalıdır çünkü ibadet, ifade ve kaygısız yaşama özgürlüğü AB için temel unsurlardır." dedi.

Ursula von der Leyen, "Yahudi tarihi ve kültürünün, Avrupa tarihi ve kültürü olduğunu" ileri sürerek, "Avrupa'nın tam anlamıyla gelişmesi için Yahudi yaşamının gelişebilmesi gerekir. Bu, AB'de benimsenen bir ilkedir ve bu yoldaki çalışma, özellikle ibadethaneler için güvenlik ve emniyetle başlar." diye konuştu.

Gençlerin ve savunmasız grupların çevrim içi manipülasyonunu önlemek için daha fazla çalışmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, çevrim içi platformlarda antisemitizmle mücadele konusunda "güvenilir bildirimcilerle" çalıştıklarını söyledi.

AB'nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, yasa dışı olarak değerlendirilen içerikleri tespit etmek ve çevrim içi platformları uyarmakla sorumlu "güvenilir bildirimciler" olarak tanımlanan görevliler bulunuyor.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
