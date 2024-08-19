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Urla'daki yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı

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İZMİR'in Urla ilçesindeki makilikte çıkan ve 16,5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, 'Maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacak olup, ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir' dedi.

İZMİR'in Urla ilçesindeki makilikte çıkan ve 16,5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, "Maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacak olup, ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Yangın, önceki gün saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilikte meydana geldi. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Urla ilçesindeki maki yangını ise dün 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. Zarar gören alanlarda soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Urla İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğü ile Urla İlçe Mal Müdürlüğü ekiplerince, bugün Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, "Maddi zarara uğrayan vatandaşlarımıza gerekli destek sağlanacak olup, ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, söndürme çalışmalarında büyük özveriyle mücadele eden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Gözlet İzmir Urla Yaşam Güncel Haberler

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