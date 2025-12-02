Urla'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da Lütfü T'nin evine gelen bir kişi, tabancayla Lütfü T'nin ayağına doğru nişan alıp ateş açtı, ardından uzaklaştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Lütfü T, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameraları incelendi, olaya karışan zanlıların N.A, M.S. ve M.K. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Tarafların akraba olduğu, aralarında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenildi.