Urla'da Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Saldırı, taraflar arasındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşti.

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Kasım'da Lütfü T'nin evine gelen bir kişi, tabancayla Lütfü T'nin ayağına doğru nişan alıp ateş açtı, ardından uzaklaştı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Lütfü T, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki güvenlik kameraları incelendi, olaya karışan zanlıların N.A, M.S. ve M.K. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Tarafların akraba olduğu, aralarında maddi nedenlerden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Haberler.com
