Miras tartışmasında akrabasını öldürdü

İZMİR'in Urla ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada akrabası R.Ş. (38) tarafından bıçaklanan Gökhan Şimşek, (33) hayatını kaybetti.

Olay, bugün gece saatlerinde Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen R.Ş. ve Gökhan Şimşek arasında iddiaya göre miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ş., Şimşek'i bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın ardından R.Ş.'yi gözaltına aldı.

