İzmir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
İzmir'in Urla ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada Gökhan Şimşek hayatını kaybetti, şüpheli R.Ş. polis tarafından yakalandı.
İzmir'in Urla ilçesinde miras meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'nde R.Ş. (38) ile akrabası Gökhan Şimşek (33) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, Şimşek'i bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir