İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor. Bölgedeki rüzgarın ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Urla'da makilik alanda korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor. Bölgedeki rüzgarın ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Yangın, Zeytineli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, ihbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Dozer, iş makinesi ve arazözler ile ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, jandarma ve ilçe belediye zabıta ekiplerince bölgede güvenlik önlemleri alındı.