İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir