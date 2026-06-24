Haberler

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botta 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik

Montella neşteri vurdu! 5 isme kesik
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler

8 kişinin can verdiği facia anbean kamerada
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı

İran'a giden uçaklar, o Avrupa ülkesinden kalkmış